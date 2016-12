Manchester, è stato Ferguson a cacciare Moyes 

18:03 - Nemmeno Ferguson ha difeso David Moyes, lui che lo aveva voluto come suo successore sulla panchina del Manchester United. Anzi. Sarebbe stato Sir Alex a dare dato il suo assenso al licenziamento dello scozzese, deciso dalla dirigenza di Old Trafford. Oltretutto Ferguson si sarebbe detto disponibile a trovare un sostituto per la guida dei Red Devils. Insomma, dopo aver caldeggiato Moyes, ha capito che continuare con lui sarebbe stato un errore.

E sarà proprio Ferguson, insieme alla famiglia Glazer, a scegliere il nuovo allenatore dello United. Insomma, nonostante l'errore Moyes, l'ex manager gode ancora di grande considerazione all'interno del club, anche se in Inghilterra non hanno dimenticato che proprio Ferguson affidò la sua eredità al "Chosen One" quando un certo Mourinho era sul mercato...



Intanto comincia a delinearsi il nuovo United di Ryan Giggs. Paul Scholes e Nicky Butt, due membri della "classe del '92", entrano a far parte dello staff del gallese per provare a far rivivere al Manchester i fasti degli anni d'oro.