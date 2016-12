Mamma Ronaldo: "Cristiano non doveva nascere"

13:57 - Un proverbio afferma che con i "se" e con i "ma" la storia non si fa, però quanto è divertente fantasticare su un presente diverso, figlio di scelte differenti? Chissà allora quale sarebbe il palcoscenico calcistico senza Cristiano Ronaldo. L'ipotesi è tutt'altro che irreale, la madre del portoghese nel libro in uscita in questi giorni ha confidato di aver desiderato l'aborto durante la gravidanza, scongiurato solamente dal veto del medico.

"Il quarto figlio era insostenibile per la situazione economica che attraversavamo" ha scritto Dolores Aveiro. I fan del pallone d'oro quindi dovranno ampliare i ringraziamenti non solamente ai genitori di CR7, ma anche al medico che non ravvisò alcuna ragione fisica per l'aborto, convincendo la signora Aveiro a desistere e dare alla luce il quarto figlio.