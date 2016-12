Malagò: "Italia? L'unico dramma è la morte di Ciro Esposito"

13:23 - Non c'è eliminazione che tenga. "Oggi il primo e unico dramma è la notizia della morte di Ciro Esposito". Questa la frase di Giovanni Malagò, intervenuto durante un incontro alla Fondazione centri Giovanili a Cavriana, nel Mantovano. "Questa notizia amareggia tutti gli italiani" il cordoglio del presidente del Coni riguardo la morte del tifoso napoletano vittima degli scontri avvenuti lo scorso 3 maggio prima della finale di Coppa Italia.

Malagò ha trovato anche tempo e modo per commentare le dimissioni di Abete dal ruolo di presidente Figc: "La scelta e meditata, ha detto che si sarebbe dimesso comunque e credo alla sua onestà intellettuale. Assumersi le proprie responsabilità dovrebbe essere sempre una logica conseguenza, non solo nel calcio". Laconico su Balotelli: "Non è stato l'unico a perdere, ma certamente è stato deludente". Infine una chiusura sulla violenza negli stadi: "E' un problema tutto del calcio, non deve contaminare gli altri sport e non e' giusto accomunare le cose".