Maicon rientrato a Roma: a colloquio con Garcia

21:53 - Maicon è rientrato a Roma. Dopo la disavventura con la nazionale brasiliana e il conseguente allontanamento dalla Seleçao, l'esterno destro giallorosso è tornato in Italia con un volo proveniente da Miami: al suo arrivo all'aeroporto di Fiumicino è stato assistito da alcuni agenti della Polizia di frontiera. Nessun commento sulla lite con Gilmar Rinaldi, coordinatore tecnico della nazionale verde-oro. Ora Maicon è atteso a colloquio con Garcia.

Prima di prendere qualsiasi tipo di provvedimenti la Roma intende infatti conoscere la versione del giocatore in merito a quanto accaduto nel ritiro del Brasile. Per questo non si è voluto perdere tempo programmando immediatamente l'incontro fra il giocatore e il tecnico giallorosso.

Maicon dopo l'arrivo a Fiumicino si è recato a Trigoria, per un lavoro defatigante (quasi riposo, non ha lavorato coi compagni dopo il viaggio) e soprattutto per chiarire la sua ...disavventura in Nazionale col tecnico Garcia, che vuole capire lo stato d'animo del giocatore e se è pronto per tornare in campo con la maglia giallorossa. Al momento, la presenza di Maicon per domenica è in dubbio: più no che sì.