Maicon, l'agente sbotta: "Attacco inaccettabile, con la Roma intesa su tutto"

14:37 - L'agente Fifa Roberto Calenda chiarisce la posizione di Maicon e rifiuta qualsiasi strumentalizzazione. "Ha giocato la sua ultima partita del Mondiale il 12 luglio. Come da accordi con il suo club deve rientrare al lavoro il 12 agosto. Ogni altro discorso è superfluo e insignificante. Non si può, sulla base di ipotesi campate per aria collegare un possibile rientro anticipato dalle vacanze con la questione rinnovo di contratto ", ha detto Calenda.

"Con la Roma c'è intesa su tutto - ha dichiarato ancora Calenda - Maicon a Roma ha dimostrato il suo valore e vuole continuare a farlo con determinazione e professionalità. Tutto il resto non conta. Non vedo dunque come sia possibile creare polemiche o lanciare accuse infondate e preventive atte a disturbare l'ambiente. È inaccettabile. Lo ribadisco: tra il giocatore e il club c'è una sintonia totale: dalla data del rientro al rinnovo di contratto".