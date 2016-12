9 marzo 2014 Magia-Callejon: 3 punti al Napoli e scudetto alla Juve Roma-Napoli decisa all'81' da una prodezza dello spagnolo. Benitez avvicina il secondo posto, a 3 punti. E consegna lo scudetto alla Juve, più 14 sui giallorossi. Grave infortunio a Strootman di ROBERTO OMINI Tweet google 0 Invia ad un amico

12:47 - Napoli-Roma 1-0. A decidere è un bellissimo gol di Callejon al 36' st. Successo fondamentale per il Napoli, ora a tre punti dalla Roma nella corsa al secondo posto. E sconfitta che lascia i giallorossi a meno 14 dalla Juve, oramai virtualmente campione d'Italia. La Roma ha giocato meglio, Reina ha salvato tre volte la sua porta, ma nel secondo tempo le palle-gol migliori le ha avute il Napoli. Grave infortunio a Strootman all'inizio della partita.

LA PARTITA



Sorprese non ne mancano, subito. Roma: Destro in panchina e Bastos in campo, parte offensiva con Pjanic e Florenzi in soccorso a Gervinho attaccante solitario e in più Romagnoli e non Torosidis a sinistra, in difesa. Napoli: niente Jorginho, fuori anche Behrami e c'è Dzemaili al fianco di Inler. L'enigma delle formazioni è risolto, quello del campo è da capire: Roma-Napoli all'andata finì 2-0. Roma-Napoli di Coppa Italia 3-2. Napoli-Roma di Coppa Italia-bis 3-0. Per capire come il fattore-campo, nel confronto, sia il fattore che determina risultati e quindi umori. Il bel calcio dev'essere lo sfondo, perlomeno questa è la premessa di due squadre di statura europea, comunque sia.

Premessa poco esibita, perlomeno nella prima mezz'ora. Napoli e Roma giocano, soprattutto, ad annullarsi con marcature non feroci ma strette, molto strette. Qualche malizia, se non piccola cattiveria, alimenta una tensione che prende il sopravvento, e il primo quarto d'ora scivola via e negli occhi rimane solo il brutto (speriamo non sia così) infortunio che toglie Strootman dalla mischia. Salta il ginocchio sinistro, entra Taddei.

Non ci sono palloni puliti da scagliare in porta: Gervinho sta troppo sul filo del fuorigioco; Higuain nella morsa Castan-Benatia ha, per definizione, vita difficile. Si prova molto con reciproci palloni lunghi e indefiniti, un gol di Benatia, colpo di testa da calcio di punizione, è azzerato da un evidente off-side poco prima della mezz'ora.

E questo è un po' il momento in cui il match cambia i connotati e si accende la notte al San Paolo. Al 38' ecco Gervinho, che solo davanti a Reina trova il modo di farsi parare il tiro che più palla-gol di così è difficile; al 39' l'assolo di Mertens interrotto sul più bello dalla difesa romanista; e al 41' Gervinho e Florenzi, a un passo dal gol, tira tu che non tiro io, e Garcia si arrabbia; poi al 42' un destro-siluro di Bastos, e Reina esibisce tutto il suo ingegno. E' più Roma che Napoli, in questo finale di tempo. Ma il Napoli non sta a guardare: ed ecco Mertens al 45' che impone a De Sanctis il paratone. Bel finale di tempo. Tutto il grigio della prima mezz'ora si colora. Riposo.

Aggiornamenti-Strootman: si parla di distorsione al ginocchio sinistro, prossimi accertamenti particolari. Ma si è capito che si tratta di cosa grave.

E' più Roma che Napoli nel secondo tempo: possesso palla e presidio del campo sono giallorossi, gli azzurri di Benitez provano (costretti?) con ripartenze per fare male, e all'8 e al 9' ecco due palle-gol costruite proprio così: Callejon e Higuain trovano la porta, De Sanctis respinge le offese. La Roma non cambia metodo, nella scena collettiva ha qualcosa in più degli avversari: Florenzi sfiora la rete un paio di volte, Maicon calcia dal limite e Reina compie un prodigio. Poi il contrattacco.Napoli porta Callejon ancora vicino alla rete.

Esce Hamsik, ombra di se stesso e non da oggi. La zona dello 0-0 sembra invalicabile e il punto sarebbe d'oro a casa-Roma, per garantirsi il secondo posto (il primato-Juve non ha molto senso rincorrerlo). Ma a pochi passi dallo stop, ecco la confezione-regalo che il Napoli fa a se stesso e ai suoi tifosi, con un traversone da sinistra di Ghoulam e il colpo di testa a incrociare di Callejon, lasciato solo da Romagnoli. E' il 36' st, il San Paolo s'infiamma. Il Napoli va a meno 3 dal secondo posto, la Roma dovrà recuperare la gara col Parma. La Juve è a 14 punti e insomma: per lo scudetto è finita, per il secondo posto la partita è tutta da giocare.

LE PAGELLE



Reina 7,5 - Prodezze su Gervinho, Bastos e soprattutto Maicon, costruisce lui il successo che il Napoli (Callejon) confeziona nel finale.

Ghoulam 6,5 - I problemi nel marcare Bastos e poi Florenzi gli pesano, ma liberano in lui anche la voglia di qualcosa di speciale: come lo stupendo cross-gol per Callejon.

Inler 6,5 - La battaglia di metà campo con un pari grado come Nainggolan lo vede protagonista.

Callejon 7 - C'è spesso la sua presenza nei momenti-top nell'area della Roma. E quando nel finale incrocia quel pallone, di testa, e mette il sigillo al match, beh, che dire? Complimenti.

Hamsik 5 - Di che cosa soffra, molti lo sanno e nessuno riesce a guarirlo. E' un campione che ha messo un freno al suo genio e al suo impeto calcistico. Giocare gli serve per guarire. O no?

Higuain 6 - Lotta aspra con Benatia e Castan, i due palloni puliti che gli capitano li spedisce verso la porta avversaria. Ma senza fortuna.

De Sanctis 7 - Ferma gli attacchi del Napoli, certe fiammate che vogliono far male. Sulla prodezza di Callejon nulla potrebbe fare.

Romagnoli 5 - Fatale distrazione su Callejon, non lo marca a dovere.

Florenzi 5,5 - Nell'insuccesso della Roma c'è anche la scarsa vocazione a far male di Florenzi, che due-tre volte avrebbe la possibilità di colpire fino al gol. Ma non lo fa.

Pjanic 6,5 - Ha voglia di fare e anche di strafare. Apre varchi nella difesa del Napoli.

Bastos 6,5 - Mossa a sorpresa di Garcia, la resa sul campo è più che dignitosa come trequartista di fascia. Idee e personalità.

IL TABELLINO

NAPOLI-ROMA 0-0

Napoli (4-2-3-1): Reina 7,5; Maggio 6, Fernandez 6,5, Albiol 6, Ghoulam 6,5; Inler 6,5, Dzemaili 5,5 (16' st Henrique 6); Callejon 7 (40' st Pandev sv), Hamsik 5 (27' st Insigne 6), Mertens 6,5; Higuain 6. A disp.: Colombo, Doblas, Britos, Radosevic, Bariti, Zapata. All.: Benitez 6,5

Roma (4-2-3-1): De Sanctis 7; Maicon 6,5, Benatia 6,5, Castan 6, Romagnoli 5 (40' st Destro sv); Nainggolan 6,5, Strootman sv (13' Taddei 6); Florenzi 5,5 (30' st Ljajic sv), Pjanic 6,5, Bastos 6,5; Gervinho 6. A disp.: Skorupski, Lobont, Dodò, Torosidis, Toloi, Mazzitelli, Ricci. All.: Rudi Garcia 6,5

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 36' st Callejon (N)

Ammoniti: Callejon (N), Maicon, Taddei (R)

Espulsi: --