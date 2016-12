Madrid, è morto Alfredo Di Stefano

09:21 - Il mondo del calcio è vestito a lutto. Alfredo Di Stefano non ce l'ha fatta e dopo l'infarto che lo aveva colpito per le vie di Madrid, è morto all'età di 88 anni all'ospedale Gregorio Maranon. Il presidente onorario del Real, uno dei più grandi giocatori della storia del calcio, si trovava in gravissime condizioni dopo diciotto minuti di arresto cardiocircolatorio all'uscita da un ristorante nei pressi dello stadio Santiago Bernabeu.

L'ex giocatore e presidente onorario del Real Madrid, Alfredo Di Stefano, fu ricoverato con urgenza all'ospedale Gregorio Marañòn a causa di un infarto. Attorno alle cinque del pomeriggio di sabato 5 luglio, l'ex attaccante argentino fu colpito da una crisi cardiorespiratoria in una delle vie di Madrid, dove gli venne effettuata la rianimazione cardiopolmonare per diciotto minuti prima del trasferimento all'ospedale in coma indotto. Oggi la triste notizia dopo due giorni di battaglia tra la vita e la morte.

L'ADDIO DEL REAL MADRID

"Il Real Madrid CF comunica che il suo presidente onorario, Alfredo Di Stefano, è deceduto oggi alle 17.15 all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez e la Giunta Direttiva del club, vogliono esprimere le più profonde condoglianze e tutto il proprio affetto ai figli, ai familiari e agli amici. Il Real Madrid estende le condoglianze a tutti i madridisti in giro per il mondo, sapendo di aver perso il miglior giocatore di tutti i tempi".

PELE': "DI STEFANO LEGGENDA DEL CALCIO"

"Un innovatore, una leggenda del calcio, è stato lui ad aprire per primo le porte dei club europei ai giocatori sudamericani". Così Pelè ricorda Alfredo Di Stefano. Lo fa con una sequenza di quattro tweet, dichiarandosi "triste di apprendere la morte del grande Alfredo Di Stefano". "Ai nostri tempi - ricorda O Rey - il Santos e il Real Madrid sono stati rivali diretti per numerosi anni, per possedere le migliori squadra di calcio del mondo".

MARADONA LO SALUTA CON UNA FOTO

Una foto, con tutti e due che sorridono. Così su Facebook Diego Maradona ricorda Alfredo di Stefano. Nella foto un giovane Maradona, ancora decisamente magro, sorride con rispetto a Di Stefano, che sembra guardarlo con paterna simpatia.