Macalli (Lega Pro): "Sì a Tavecchio, anche senza unanimità"

12:11 - "Se dalla Lega Pro avrò una sorta di non consenso, sono pronto a fare altre valutazioni". Oggi è il giorno dell'assemblea della Lega Pro (in corso a Firenze, presidente Macalli) e da Carlo Tavecchio arrivano queste parole. Non sono un segnale di resa, ma è l'amara constatazione che, giorno dopo giorno, il dissenso cresce. E arrivare all'11 agosto, lunedì prossimo, giorno delle elezioni, è un percorso a ostacoli oltre il quale il rischio è di cadere.

La Lega Pro, oggi, non deve pronunciarsi a favore o contro Tavecchio. Lo ha già fatto, in senso positivo, due settimane fa. Né ci sono ordini del giorno in tal senso. Però è evidente che contano le parole e le prese di posizione e quant'altro verrà detto oggi in assemblea, dinanzi a un "caso" che si alimenta, ogni giorno, di negatività verso il candidato numero uno alla poltrona di presidente della Figc.

All'assemblea della Lega Pro, c'è anche Claudio Lotito (rappresenta la Salernitana). E Lotito è il grande elettore (sostenitore) di Tavecchio, capace fin qui di unire la volontà delle quattro Leghe per arrivare alla sua elezione.

"TAVECCHIO? IL FRONTE NON E' COMPATTO"

"Non so che cosa verrà deciso, ma in Lega Pro posso dire che non esiste un fronte compatto per Tavecchio". Lo ha detto il ds del Benevento Salvatore Di Somma, presente all'assemblea di Lega Pro, a Firenze."Per quanto mi& riguarda - ha aggiunto Di Somma - io sono favorevole alla canditura di Albertini, che ritengo una persona onesta e per bene".

"C'è chi dice che la Lega Pro non sia più così compatta su Tavecchio? Vedremo, manca ancora una settimana alle elezioni - il commento di Carlo Battini, presidente del Pisa - io resto convinto che vincerà Tavecchio, non perché' abbia più meriti di Albertini o viceversa, ma perché ha fatto un percorso a più livelli. Quanto alla sua battuta, è stata anche troppo strumentalizzata da chi ha altri interessi. In questo momento ce ne sono tanti".

MACALLI: "LA PRO SOSTIENE TAVECCHIO

Ed ecco le parole di Mario Macalli, presidente della Lega Pro.

"La Lega Pro sostiene Tavecchio. La Lega Pro è composta da 60 società e non escludo che al momento del voto 4,5, 6 club votino no a Tavecchio, non entro nel segreto dell'urna. Il consenso unanime è una cosa, il sostegno un'altra e la Lega Pro ha preso un impegno, a favore di Tavecchio, che manterrà. Abbiamo il peso del 17 per cento dei voti, quando si prende un impegno lo si mantiene e in questa assemblea abbiamo rinnovato tale impegno. Questa è la nostra scelta".

E poi: "Noi abbiamo una sola moglie, non una moglie e un'amante e quindi la Lega ha fatto la sua scelta, criticabile o meno. Però l'ha fatta. Ormai siamo nel tritacarne. Si sente dire di tutto anche lo stesso Tavecchio certe battute poteva risparmiarle. Se diventerà presidente gli diremo di non farle più".