Lutto per Ibrahimovic: è morto il fratello

20:46 - Grave lutto per Zlatan Ibrahimovic, che mercoledì sera aveva lasciato i compagni del Paris Saint-Germain dopo la sconfitta in Champions col Chelsea, a Londra, per raggiungere la famiglia in Svezia, dove in queste ore è morto il fratello in seguito a una lunga malattia. Non si sa ancora quando il giocatore - in questo momento alle prese con un infortunio muscolare - rientrerà in Francia.

Ibra era partito alla volta della Svezia con la moglie e i due bambini e il Psg aveva fatto sapere soltanto che sarebbe andato a casa per proseguire la convalescenza dopo l'infortunio muscolare alla coscia subito nella partita di andata contro il Chelsea, al Parco dei Principi. Soltanto venerdì si è appresa la triste verità.