Luis Enrique al Barcellona. E' lui l'erede di Pep 

17:17 - In un ufficio nella sede del Barcellona, colloquio fra Andoni Zubizarreta e Luis Enrique, il tecnico che -salvo sorprese- prenderà le redini della squadra la prossima stagione, al posto di Tata Martino. Luis Enrique oggi siede sulla panchina del Celta Vigo, ha ancora due stagioni di contratto, ma una clausola di 3 milioni basta e avanza per liberarsi e dire sì alla squadra dei suoi sogni.

Già nei giorni scorsi er ameresa la seria candidatura di Luis Enrique, che però aveva avuto modo di smentire le voci anche per una questione di rispetto nei confronti del suo club che sta chiudendo la stagione in una onorevole posizione, appena a ridosso della zona-Europa League. Luis Enrique, 44 anni, ha giocato nel Barcellona dal 1996 al 2004, e ha guidato la squadra B catalana dal 2008 al 2011, nel pieno dell'era Guardiola, prima di allenare la Roma per una stagione soltanto.