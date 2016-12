Lucescu consiglia Fernando a Mazzarri

21:16 - C'è un nome nuovo nel mercato dell'Inter: Fernando Lucas Martins, 22 anni, centrocampista brasiliano dello Shakhtar Donets. Piero Ausilio è sulle sue tracce, si stanno facendo le opportune valutazioni. Il club ucraino, da dieci anni allenato da Mircea Lucescu, lo ha acquistato un anno fa dal Gremio pagandolo 11 milioni di euro. Valutazione elevata, di un giovane che col Brasile aveva appena vinto la Confederation Cup.

Fernando (per convenzione, questo è il riferimento calcistico) a livello giovanile ha spopolato, vincendo il Mondiale Under 17 e quello Under 20. Dopo la Confederation Cup, non ha però fatto breccia nella Nazionale impegnata nei Mondiali. Centrocampista di temperamento e di "rottura", un anno fa stava per approdare al Napoli. Il costo è elevato, ma l'Inter conta di reperire le opportune risorse nell'ambito della quasi certa cessione di Guarin, dalla quale ricavare i soldi per Behrami e, appunto, Fernando. Legato allo Shakhtar da un contratto che scade nel 2018.



BEHRAMI: "L'INTER? ASPETTIAMO..."

Behrami e l'Inter. Intervistato da Marco Francioso per Sportmediaset, il centrocampista ha detto: "Ho amici a Milano, vado a cena, faccio avanti e indietro. Se ho preso casa a Milano? No, vivo a Lugano. Questa cosa di andare a Milano diventa una notizia quando in realtà è un'abitudine. Dopo il Mondiale vedremo un attimo cosa pensa il presidente De Laurentiis e l'allenatore, poi insieme al mio procuratore faremo il punto della situazione". Il passaggio di Behrami all'Inter, dunque, avverrà (se avverrà) dopo la metà di luglio.