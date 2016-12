Luca Toni a Tiki Taka: "A Firenze mi davano per finito"

10:18 - Quindici gol in campionato e secondo miglior marcatore italiano della Serie A. A Verona Luca Toni è rinato e in esclusiva a Tiki Taka l'attaccante si toglie qualche sassolino: "A Firenze mi davano per finito, ma io volevo ancora a giocare e a Verona ho dimostrato di poterlo fare ancora bene. Voglio fare la storia della società". Sulla lotta scudetto tra Roma e Juventus da doppio ex: "Spero nella rimonta giallorossa. Mondiale? Sarei onorato"

"Non me l'aspettavo nemmeno io una stagione così positiva - ha ammesso Toni a Pierluigi Pardo -, ma sapevo che potevo fare ancora bene. La Fiorentina voleva farmi fare il dirigente, invece ho dimostrato di poter giocare ancora a grandi livelli". Tanti gol e una speranza Mondiale: "Dipenderà da Prandelli e da quali caratteristiche vorrà dai suoi attaccanti. Penso sia giusto che si affidi a chi l'ha portato in Brasile e chi ha fatto due anni di sacrifici per qualificarsi. Poi inciderà anche lo stato di forma. Io sarei onorato, ma se non mi dovesse chiamare non ne farei un dramma".

Infine un commento sulla sua carriera e sulla lotta scudetto: "Gli anni migliori sono stati a Palermo e Firenze, dove ho vinto la Scarpa d'oro, il primo italiano a vincerla. Poi anche al Bayern dove ho vinto tutto. Magari ci sono arrivato un po' tardi, ma si vede che la mia strada era quella. Mi sono tolto grandi soddisfazioni". Due avventure più sottotono con la maglia della Roma e della Juventus, le due in lotta per lo scudetto: "Mi ricordo la stagione 2009/10, una delle mie più grandi delusioni in carriera. Con la maglia giallorossa avevamo praticamente lo scudetto in tasca. Spero che la Roma riesca a rimontare quest'anno, ma la vedo dura: la Juventus sbaglia una partita, non di più. Comunque per i giallorossi è una grande stagione e il merito è di Garcia".