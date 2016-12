Lotta al razzismo, Platini: "Da Tavecchio frasi riprovevoli" 

10:33 - "Colui che recentemente è diventato presidente della Figc (Carlo Tavecchio, ndr) ha espresso frasi che hanno provocato stupore e riprovazione. L'Uefa ha deciso di aprire una inchiesta, una istanza disciplinare, deciderà in merito a questo tema e non tocca a me pronunciarmi". Cosi' il presidente dell'Uefa, Michel Platini, nel discorso d'apertura della 4/a conferenza 'Respect Diversity' in corso a Roma sul tema della lotta al razzismo.

''La via è lunga, ma persevererò nella lotta alla discriminazione" ha continuato il numero uno della Uefa. ''In Italia ci sono state diverse controversie sul tema del razzismo. Il Milan per esempio ha abbandonato il campo durante un'amichevole per gli insulti a un suo giocatore e anche Balotelli si è lamentato dei comportamenti di certi tifosi. La via è lunga e ci saranno tranelli, ostacoli, opposizioni ma prometto che continuerò questa battaglia perché il calcio include, accoglie e integra. Non discrimina e perseguita, è un fattore di progresso per la società. Questo è il mio programma".