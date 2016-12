Lotito: "Voi mi attaccate, io cambio il calcio"

20:05 - E' sempre l'ora di Lotito. Dalla Lazio alla Federcalcio, dalla Figc alla Nazionale e ora il ritorno in Federazione. Domani si riunisce il nuovo Consiglio federale e le novità all'orizzonte sono tante. Prima fra tutte, il progetto di revisione dei campionati: la A a 18 squadre, la B a 20 fin dalla prossima stagione. E Lotito è scatenato.

Dice: La "sistematicità" degli "attacchi ricevuti in questi giorni" lascia supporre "un chiaro e gattopardesco tentativo di lasciar tutto così com'è". Ma "già domani - aggiunge - in Consiglio verranno presentate una prima serie di proposte di riforma".

"Gli attacchi ricevuti in questi giorni hanno raggiunto una sistematicità che travalica la fattispecie dell'evento, lasciandomi supporre che dietro alla campagna mediatica montata intorno alla mia presenza al fianco della Nazionale - presenza che peraltro ci tengo a ribadire, oltre ad essere prevista dal regolamento, non ha mai assunto un carattere invasivo o inopportuno, come già testimoniato più volte da diversi e autorevoli addetti ai lavori - vi sia un chiaro e gattopardesco tentativo di lasciar tutto cosi com'è".afferma Lotito.

"Ma le dietrologie non ci scalfiranno. La testa è tutta protesa al rinnovamento del sistema calcio in Italia, attuando quanto prima quelle riforme e quei cambiamenti che ormai sono diventati urgenti e improcrastinabili. E' proprio per questo - conclude Lotito - che già domani alla riunione del consiglio federale verranno presentate in tal senso una prima serie di proposte".