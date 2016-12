Lotito: "Tavecchio? Ha detto cose giuste, nel modo sbagliato"

08:55 - "Impresentabile la candidatura di Tavecchio? Vediamo cosa accadrà l'11 agosto, siamo per la politica dei fatti, non per quella della parole. Lui farà i fatti e lo ha dimostrato, per lui parlano i fatti. Ha detto dei concetti giusti nella maniera sbagliata". Così Claudio Lotito a margine dell'assemblea di Lega Pro alla quale è intervenuto come patron della Salernitana. "Sono assolutamente tranquillo non mi risultano defezioni di club di Lega Pro alla candidatura di Tavecchio, e comunque una rondine non fa primavera...". Lotito è uno dei grandi elettori e sostenitori di Tavecchio. E le sue parole, da quel che si comprende, non mancheranno di far salire di un altro gradino il livello di tensione in corso in vista delle elezioni di lunedì prossimo. Tavecchio ha incassato il sì della Lega Pro, anche se non unanime.