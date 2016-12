Lotito: "Reja confermato? Non so"

15:42 - "Novità sul tecnico della Lazio? Entro la metà di giugno vedremo di trovare la soluzione definitiva. Reja è in bilico? A metà giugno troveremo la soluzione. In tutte le scelte bisogna ponderare e valutare i pro e i contro". Claudio Lotito non ha sciolto le riserve sul nodo della panchina della Lazio. Tra i candidati a sostituire Reja ci sono Simone Inzaghi, Roberto Donadoni, Stefano Pioli e anche Walter Zenga, novità dell'ultima ora.



Inzaghi junior ha il fascino che Inzaghi senior ha per il Milan: fatta una scelta (rossonera) se ne può fare un'altra (biancazzurra). Simone Inzaghi è molto apprezzato, allena la Primavera ed è impegnato nelle fasi finali del campionato, dopo aver vinto la Coppa Italia.

Su Donadoni incombe il problema-Parma: il club escluso dall'Europa ha un progetto di ridimensionamento in corso, e il tecnico potrebbe lasciare.

Walter Zenga, infine. Nome venuto a galla nelle ultime ore. Sarebbe una scelta ricca di fascino: Zenga da sempre sogna di allenare una squadra di alto livello in Serie A.

'Non dobbiamo fare scelte avventate - rileva il presidente-. Sulla base di quelle che saranno le mie convinzioni e le convinzioni del mio staff, faremo le dovute scelte che sono funzionali all'interesse solo ed esclusivo della Lazio''.

La nuova Lazio ripartirà da Antonio Candreva, in comproprietà con l'Udinese: "Non è mai stato messo in discussione - spiega Lotito-, restare alla Lazio è un problema scontato. L'accordo con l'Udinese? Lo vedrete tra qualche giorno quando sarà formalizzato''. Serve un altro attaccante? ''Ne abbiamo già presi, vedrete che allestiremo una squadra che sarà competitiva".

Il presidente laziale ha anche parlato del suo rapporto con i tifosi, da sempre burrascoso: "Non inconterò i tifosi perché non sono una controparte. Ma ho messo in atto un'azione volta a fargli capire che vorrei, oltre ad aver risanato la società, entrare nei loro cuori. Questò è un mio dovere e spero di farlo". E sullo strappo del finale di stagione con i tifosi biancocelesti afferma: "Non tutti hanno una visione del calcio all'insegna dei valori. Purtroppo spesso il tifoso appassionato non riesce a valutare in modo razionale perché guarda le situazioni con il cuore. Questa è però una visione ormai superata".

Un pensiero anche su una possibile riforma dei campionati di Serie A e Serie B e sul rilancio del calcio italiano: "Bisogna avere il coraggio di fare scelte: infrastrutture, numero di squadre dei campionati tenendo conto della qualità delle squadre. Oggi abbiamo campionati ridicoli. La mia proposta è di portare a 18 squadre sia la A, sia la B sia la LegaPro. Bisogna poi rivedere la legge sull'impiantistica che ora è monca. Dobbiamo riprenderla e dare in mano agli imprenditori la possibilità di fare investimenti collaterali per gli stadi".