13:53 - I rifiuti degli ultimi giorni di mercato, fra cui quelli di Giovinco e Biabiany, avevano fatto storcere il naso a Reja: "La Lazio non ha appeal, non vuole venire più nessuno". Ma a difendere la sua creatura ci ha pensato ancora una volta il presidente Lotito: "Non è vero che alla Lazio non vuole venire più nessuno. Klose ad esempio ci preferì al Milan che gli offriva il doppio. I tifosi? La società la gestisco io e combatto le estorsioni".

"I tifosi spesso si sentono parte della gestione della società - prosegue Lotito -. Sbagliato. La gestione della Lazio è mia priorità. Ricevo 80 telefonate di minaccia di morte al giorno, ma bisogna fare guerra alle estorsioni". Il tema tifosi è scottante: "E' una vergogna che possano decidere gli orari delle partite e non solo quelli... In Italia ci sono le leggi ma non la certezza della pena". E sul fatto che la squadra abbia perso appeal - come dichiarato da Reja alla vigilia della trasferta col Chievo - il presidente torna a parlare dell'affare Klose dell'estate 2011: "Miro non è andato al Milan ma è venuto da noi a metà stipendio rispetto a quello che avrebbe preso là...". Poi scende nei particolari dell'ultimo mercato: "Quagliarella ha rifiutato dopo che sono stato io il primo a chiamarlo. Poi per Biabiany c'è stata una proposta nell'ultimo giorno. C'era l'accordo con il Parma, poi il giocatore ha rifiutato. Questo non vuol dire che alla Lazio non vuole venire da noi".

Sulla gestione sportiva e finanziaria del club la sua posizione non cambia di una virgola: "Abbiamo un progetto chiaro in testa, sia per il presente che per il futuro. Abbiamo inserito tanti giovani in rosa fra cui anche Keita, che servono a rinforzare la rosa. Il resto sono chiacchiere. Gli obiettivi sportivi non possono escludere quelli economici. Adesso la Lazio è una società in regola, che risponde alle regole del fairplay finanziario. Non è più vero l'assioma che chi più spende più vince. Hernanes via per aiutare Thohir? Chiacchiere. Hernanes aveva già un accordo con l'Inter e voleva andare via. Non potevamo più tenere un calciatore fino a giugno scontento. Io sono stato chiaro con lui. Gli ho detto che se voleva andare via, doveva dirlo. Ci sono dei procuratori che guadagnano milioni portando via giocatori a parametro zero alle società. Hernanes non è un'operazione a danno della Lazio, ma a favore perché permette alla società di puntare al futuro con quei giocatori che hanno accettato il nostro progetto. Non come Hernanes che aveva già deciso di non rinnovare. Hernanes rimane un grande persona, un grande uomo e questo continuo a pensarlo. Sulle scelte personali poi non mi permetto di dare giudizi".