Lotito minacciato di morte: ecco la prova 

15:37 - Claudio Lotito show al suo arrivo in Lega Calcio, dove è appena iniziata l'assemblea dei presidenti di serie A. In un'intervista fiume, lunga almeno mezz'ora, il presidente della Lazio ha infatti attaccato l'attuale sistema del calcio italiano, perennemente sotto lo scacco di tifosi e psudo opinionisti. Con un colpo di teatro il presidente della Lazio ha poi risposto in diretta ad una "telefonata minatoria" di un tifoso e ha confidato: "Ieri sera ho ricevuto una sessantina di telefonate di pseudo tifosi, in cui mi chiedevano di lasciare la Lazio o mi minacciavano di morte. Vivo sotto scorta, voi dovreste capire che scrivere stupidaggini è un'istigazione alla violenza. Vogliano cambiarlo questo sistema? Innanzitutto ci sono troppe squadre: ce ne vogliono 18 in serie, 18 in serie B e massimo 40 in serie C, altrimenti non ci sono risorse e poi che professione è quella del tifoso? Dobbiamo cercare di tutelare la tifoseria sana".