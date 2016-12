Lotito: "La mia Lazio più forte per puntare all'Europa"

21:37 - "Questa Lazio è una delle più forti che ho allestito da quando sono presidente". In esclusiva a Sportmediaset, il presidente Lotito si dice soddisfatto della squadra che sta nascendo: "Vogliamo ambire a traguardi importanti in Europa". Sul mercato: "Faremo un altro ritocco in difesa, l'ho promesso. Candreva incedibile? L'ho detto in tempi non sospetti": Sull'elezioni in Figc: "Tavecchio ha un consenso tale che gli permette di fare il presidente".

CAIRO A LOTITO: "PERCHE' FAI IL TUTOR DI TAVECCHIO?"

"Parlare di killeraggio mediatico è totalmente improprio: non è un killer chi esprime posizioni differenti da quelle di Lotito". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, risponde al collega della Lazio a due giorni dal voto in Figc. "Non capisco tutta questa attività di tutore che Lotito fa nei confronti di Tavecchio, sa benissimo difendersi da solo. E' un'attività che svilisce la figura di Tavecchio", prosegue Cairo che parla di "conflitto di interessi" nel caso Lotito puntasse a fare il vicepresidente.