Lotito: "E' mio diritto stare con la Nazionale"

18:24 - Polemiche azzurre. Come potevano mancare. In assenza di angosce da campo (funziona la prima Nazionale di Antonio Conte), ecco spuntare voci e dissensi a proposito del presenzialismo di Claudio Lotito al seguito del gruppo: acanto a Tavecchio, in campo, in sala stampa e altrove, tanto da far ipotizzare persino malumori di certi giocatori, sorpresi dalla costante presenza del presidente della Lazio nel gruppo Italia.

Questioni in corso di discussione e alle quali ha replicato Lotito. Così. ''Mai entrato nello spogliatoio della Nazionale, né parlato con giocatori italiani o partecipato a pranzi con loro. E comunque sono un consigliere del comitato di presidenza della Figc e ho pieno diritto di stare al seguito del gruppo''.

ORIALI: "NESSUNO SI E' LAMENTATO"

"Non ho ricevuto lamentele da nessun giocatore sull'argomento. Siamo tutti concentrati su quello che dobbiamo fare. Da me non è venuto nessuno, non ho sentito nulla, nemmeno per interposta persona"'. Così il team manager dell'Italia, Gabriele Oriali, a Coverciano, sui presunti malumori degli Azzurri per la presenza di Claudio Lotito. ''Abbiamo altro a cui pensare - ha aggiunto Oriali - io posso dire e ribadisco che nello spogliatoio, che e' sacro, possono entrare solo persone con l'autorizzazione mia o di Conte, e io non ho ricevuto richieste in merito''. ''Non ho ricevuto lamentele da nessun giocatore sull'argomento - ha sottolineato Oriali riferendosi alla presenza di Lotito durante gli allenamenti degli Azzurri a Bari - . Siamo tutti concentrati su quello che dobbiamo fare ed e' tanto. C'è un allenatore nuovo che esige massima attenzione e applicazione da tutti. Io nello spogliatoio ci sono stato sia prima che nel dopo gara. A fine partita qualcuno c'è stato, come l'ex presidente Matarrese che e' venuto per una visita di cortesia. Da me non è venuto nessuno a lamentarsi, non ho sentito nulla nemmeno per interposta persona''. ''Non credo che questo sia un problema che possa disturbare la concentrazione dei giocatori - ha concluso il team manager -, e comunque non c'è solo Lotito ma anche altri presidenti e dirigenti, così come in un recente passato''.