Lotito contro i tifosi: "Non vendo la Lazio" 

10:43 - La contestazione dei tifosi della Lazio continua, ma Lotito è intenzionato ad andare avanti per la sua strada. Nel corso del programma "Serie A Live" in onda su Premium Calcio, il presidente biancoceleste ha dichiarato: "C'è una regia chiara che sta cercando di spingermi a vendere la società, ma tutti questi che contestano devono farsene una ragione perché io la società non la vendo, anzi la lascerò a mio figlio. Le critiche sono bene accette, ma in questa contestazione c'entra poco lo sport".

Lotito è orgoglioso del suo lavoro e lo ha ribadito: "Con i debiti che aveva la Lazio non si sarebbe nemmeno potuta iscrivere quando l'ho presa io: abbiamo vinto delle competizioni, siamo stabilmente nelle coppe europee, abbiamo i conti a posto al contrario di altri club. Cosa si può imputarmi? Io faccio il presidente-tifoso, non il tifoso-presidente. Poi non sono infallibile, ma solo chi non lavora non fa errori: io se li compio lo faccio sempre in buona fede e per il bene della Lazio. Il mio motto è lo stesso di questa società: non mollare mai. La cosa che apprezzo invece è che le istituzioni mi sono state e mi stanno vicine, come stasera ha fatto Beretta. È ora di finirla di strumentalizzare il calcio per situazioni di natura diversa: la gente dovrebbe condannarli questi episodi. Cosa contestano? Ho salvato questa squadra dal fallimento, ho fatto dei miracoli".