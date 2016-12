Londra, Eric Cantona arrestato per aggressione

16:00 - Guai a Londra per Eric Cantona. La Metropolitan Police ha comunicato di aver arrestato l'ex star del Manchester United in seguito a un'aggressione avvenuta alle 12.55 di mercoledì a Regents Park. Cantona avrebbe picchiato un uomo dopo un litigio verbale. Secondo quanto si apprende, la vittima non ha riportato ferite, ma avrebbe intenzione di sporgere denuncia. Al momento non sono chiari i motivi alla base del litigio.

Ancora tutta da definire, dunque, la dinamica dei fatti. L'unica cosa certa è che Cantona è stato fermato, trattenuto in custodia e in seguito iscritto al registro degli indagati. Da poco finito nella lista dei 50 giocatori più cattivi di sempre, l'ex calciatore francese non è certo nuovo a gesti violenti. Nel 1995 aggredì in campo il tifoso del Crystal Palace Matthew Simmons e per quell'episodio fu condannato a due settimane di carcere, pena tramutata poi in 120 ore di servizio alla comunità, e fu squalificato dalla FA per otto mesi.