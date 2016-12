Loew difende Gomez. Montella è sollevato 

16:13 - La bufera-attaccanti in casa Fiorentina non riguarda solo Pepito Rossi e le sue infinite sfortune. Anche per Mario Gomez le cose vanno male: dopo cinque mesi di sosta per infortunio (ko il 23 marzo scorso), è tornato in campo, ha giocato la prima di campionato (Roma-Fiorentina) poi gli è toccato di indossare la pesantissima maglia di campione del Mondo (lui in Brasile non c'era) nell'amichevole rivincita contro l'Argentina. E si è sentito addosso di tutto: fischi, critiche feroci, tre gol sbagliati e una invocazione tedesca al suo ct: basta con Gomez.

Troppo cattivi? Se lo è chiesto, appunto, Joachim Loew che in vista della partita fra la Germania e la Scozia (Europei) ha detto: "I fischi a Gomez non mi sono piaciuti, tantomeno il tono di certe critiche. Mario è stato fuori sei mesi per infortunio, sta ritrovando la condizione, e per me è importante capire perché è un attaccante sul quale conto. Ha sbagliato qualche occasione, lo so, ma era lì, su quei palloni. E dico subito che contro la Scozia toccherà ancora a Mario. E' un giocatore fondamentale per la mia Nazionale".

Montella non può che apprezzare le parole del suo collega ct.