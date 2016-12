Lo United caccia Moyes. Ora c'è Giggs, poi...

23:59 - Poche parole, apparse sul sito ufficiale del Manchester United, hanno ufficializzato quello che ormai era nell'aria da tempo, visti i risultati. David Moyes non è più l'allenatore dei "Red Devils": paga gli scarsi risultati della squadra, lontana da titolo e fuori dalla Champions. Al suo posto ufficiale Giggs, nominato allenatore ad interim sino a fine stagione. Poi si punterà su un big da scegliere su un'ampia rosa di candidati.



Ecco il testo del gelido comunicato: "Manchester United annuncia che Moyes ha lasciato il club. Il club vuole rinnovare i ringraziamenti per la professionalità, l'integrità e la dedizione che ha dimostrato".

E' durata poco meno di un anno l'avventura di David Moyes sulla panchina dello United: dal maggio 2013 a oggi. Con i Red Devils ha vinto un Community Shield, sconfiggendo il Wigan ad agosto 2013 per 2-0. L'allenatore, scelto da Ferguson in persona, aveva firmato un contratto per 6 anni: la proprietà dovrà anche trovare un accordo economico con Moyes, per evitare di pagare i 5 anni di stipendio residui.

Per il ruolo di "traghettatore" è stato scelto ufficialmente Ryan Giggs, che sosterrà il doppio ruolo di allenatore-giocatore per le partite che mancano alla fine della stagione: successivamente, la proprietà valuterà e punterà su un nuovo manager, il nome che più stuzzica la fantasia inglese è quello di Jurgen Klopp, attuale allenatore del Borussia Dortmund. Ma non ci si ferma qui.

La lista dei probabili prevede Louis Van Gaal, che dopo il Mondiale lascerà la panchina dell'Olanda; esiste la possibilità della promozione di Giggs; si fa il nome di Diego Simeone, che oramai piace a tutti i grandi club europei; e l'Italia può essere orgogliosa di esporre Antonio Conte, ambitissimo anche lui. La caccia è aperta.