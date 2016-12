Lo scudetto del Cagliari, i soldi milanesi 

11:48 - Prima Massimo Moratti compra il Cagliari. Poi Adriano Galliani arriva a Cagliari. Da tre mesi dentro e soprattutto attorno al club sardo la voglia di cambiamento (il dopo-Cellino per intenderci) è straricca di notizie che hanno il fragore delle cosiddette “bombe” di calciomercato. Perché la crisi dell’Inter con annesso mutamento ai vertici (da Moratti a Thohir), e pure quella del Milan (Galliani, dimissioni rientrate) stanno procurando al club rossoblu mozioni che molto hanno a che fare con la mitica storia di fine Anni Sessanta, quando il Cagliari conquistò lo scudetto. Quanto ci sia di vero, in queste indiscrezioni, non sappiamo: poco, crediamo. Però vale la pena capire il come e il perché di questo fervore “milanese”: appunto rifacendo in breve la storia di quasi cinquant'anni fa.

Quando il Cagliari vinse lo scudetto. Lo vinse, perché? Perché, molto semplicemente, fra il ’67 e il ’68 Angelo Moratti, presidente dell’Inter che avrebbe lasciato proprio in quel periodo a Ivanoe Fraizzoli, e presidente della Saras; e Nino Rovelli, a capo del colosso chimico Sir, aziende operanti in Sardegna, decisero di entrare nel capitale della società. (Presidente Arrica).

Una iniezione di denaro, in cambio di azioni, e quel denaro consentì alla squadra di tenersi stretti i suoi campioni (Gigi Riva su tutti) e di conquistare lo scudetto 1969-’70.

Il trionfo aprì a Cagliari e a tutta la Sardegna la prospettiva di far parte del continente, non era più un’isola, e il calcio era stato il formidabile veicolo di quella nuova frontiera. Angelo Moratti, poco dopo lo scudetto, si decise per il disimpegno: il traguardo era stato raggiunto. Rovelli fece lo stesso passo, nel suo caso obbligato a causa delle sorti dell’azienda, qualche tempo dopo. E la favola di quel Cagliari a metà degli Anni Settanta finiva.

Gigi Riva, due mesi fa, ha raccontato: “Il fatto che non mi sia spostato da Cagliari è significativo. Andando via avrei guadagnato molto di più, ma è stato un sacrificio molto relativo. Qui ho trovato tanto affetto. Il Cagliari allora lottava per non retrocedere e la Juventus vinceva gli scudetti ma, avendo perso la Coppa dei Campioni, decise di prendere me. Ma senza aver parlato con me. Rinunciai. Ci provò anche il Milan di Buticchi. Il Napoli, quando ero a fine carriera. E, diceva Arrica, anche una società inglese. Angelo Moratti, invece, fece un’altra cosa: pagò 158 milioni al Cagliari per la sola promessa che, se mai un giorno avessi deciso di partire, sarei andato all'Inter. I dirigenti sapevano benissimo che io non volevo andar via e così il Cagliari – senza colpo ferire – si mise in tasca i 158 milioni, che allora erano tanti".