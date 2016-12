Llorente chiama Totti per chiarire le parole del fratello Jesus

17:26 - L'attaccante della Juventus, Fernando Llorente, ha chiamato il capitano della Roma Francesco Totti per chiarire le dichiarazioni del fratello apparse sul quotidiano El Pais. Nell'intervista Jesus aveva scherzato sull'italiano del romanista: "Mi dicono che Fernando maneggi i verbi meglio di Totti dopo tre mesi". Per questo motivo lo spagnolo ha voluto parlare con Totti per spiegargli che si è trattata di una forzatura giornalistica.