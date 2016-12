Llorente a Parigi festeggia l'amico Nadal

10:25 - Non convocato per l'amichevole della Spagna contro la Bolivia, Fernando Llorente ne ha approfittato per un blitz a Parigi per il match del Roland Garros tra il suo amico Nadal e l'austriaco Thiem. Vittoria agevole del numero uno del tennis mondiale, festeggiata dall'attaccante della Juve con una foto con Rafa e una maglietta bianconera in regalo. "Oggi con il mio amico Nadal a Parigi godendo del suo gioco e vittoria! Vamoss!!".

Il "Re Leone" dopo l'ottima stagione in Serie A sperava, e spera ancora, di essere tra i 23 di Del Bosque che partiranno per il Brasile. I segnali, però, non sono incoraggianti. La mancata convocazione contro la Bolivia, dopo essere stato inserito nei 30 preconvocati, lascia pensare che il Brasile non sarà un affare che lo riguarderà. Meno male che l'amico Nadal oggi gli ha dato grandi soddisfazioni.