Livorno-Lazio 0-2, Mauri e Candreva verso l'Europa League

23:59 - Livorno-Lazio 0-2. A decidere sono il gol di Mauri, al 15' del primo tempo, complice un grave errore del portiere Bardi, e un rigore di Candreva al 6' della ripresa per un fallo di mano di Rinaudo su tiro di Mauri. Per i toscani è la quarta sconfitta consecutiva che compromette le possibilità di salvezza (a 3 punti da Bologna e Sassuolo). Per la Lazio, tre punti che valgono il sesto posto assieme a Torino e Verona in piena zona Europa League.

LA PARTITA

Una gran parata di Berisha, un grande errore di Bardi. In quattro minuti, dall'11' al 15', Livorno-Lazio indica una sua strada, casuale quanto brutale nel senso della "papera" del giovane portiere livornese, futuro da Inter (bah...), che sposta verso la Serie B il domani dei toscani e verso l'Europa League le ambizioni di Lotito. Berisha ha appena fatto il suo dovere e anche di più, deviando un colpo di testa di Biagianti con alto rischio di incolumità (nel volo, sbatte contro palo e palo di sostegno della porta), mentre Bardi accompagna in gol una innocua deviazione, ravvicinata, di Mauri.

Lazio uno, Livorno zero e per una squadra che arriva da tre batoste e vede spegnersi il sogno-salvezza è una botta micidiale. Servono venti minuti perché il Livorno riprenda fiato e colore, cercando con Siligardi e con il marcatissimo Paulinho un sentiero verso il gol. La Lazio gioca e controlla senza grandi assilli: Ledesma regola il gioco, Candreva porta palloni e qualità, Mauri sa come muoversi, Ciani in difesa scaraventa via palloni e palloni.

Solo nel finale di tempo, dopo un gran tiro di Biglia deviato da Bardi, ecco due palloni buoni per il Livorno, buoni per cercare il gol: Biagianti e Siligardi cercano la soluzione, ma la porta è altrove. Al riposo, il Livorno va col bottino di 10 calci d'angolo. La Lazio con un gol di vantaggio.

Scovare un'idea per riprendersi dallo 0-1. Nicola riflette, all'inizio del secondo tempo: ma fra pensiero e azione arriva la botta fatale di un calcio di rigore. E' Mauri che se lo procura con una mezza girata al volo: sulla traiettoria c'è Rinaudo, la palla incrocia un suo braccio e per De Marco (eccessivo) è una infrazione degna della massima severità. Dal dischetto, Candreva realizza, è il 6' st e la partita rischia di non avere più niente da dire.

E grosso modo è proprio così. Le correzioni offensive del Livorno (dentro Belfodil per Greco) non causano danni all'impianto laziale, né alla tranquillità di gestione della partita. Semmai, aprono spazi di contropiede alla squadra di Reja. Onazi va vicino al 3-0, Siligardi prova a superare Berisha ma non c'è storia. Solo qualche cartellino giallo colora il finale di partita. E per il Livorno la (buona) notizia del ko del Chievo. La zona-B è ancora affollata.

LE PAGELLE

Bardi 5 - L'errore decisivo e fatale, su quel pallone innocuo di Mauri. Non sono inediti, per il giovane scuola-Inter. Saprà migliorarsi.

Rinaudo 5,5 - Fallo da rigore o è stato eccessivo De Marco? A presidio della difesa, con il modulo-Lazio senza riferimento centrale, talvolta ci si confonde.

Duncan 6 - Lotta su ogni pallone e in ongi circostanza. Non è la grinta a fargli difetto, e qualità ne possiede.

Mesbah 6 - Un ruolo di grande sacrificio, a sinistra attacca e difende, coprendo 60-70 metri.

Siligardi 6,5 - Il più positivo e propositivo, cerca belle giocate e le trova partendo da sinistra.

Paulinho 5 - Nella morsa Ciani-Cana non vede la luce. Mai.

Berisha 7 - La sua parata, mettendo a rischio testa e schiena, sul colpo di testa di Biagianti dopo 11 minuti segna la partita. Quanto basta.

Ciani 6,5 - Non usa mezzi termini, quando c'è da adoperare le maniere forti è il primo a mettersi in mostra.

Candreva 6,5 - Il gol numero 12 in campionato. Ed è un primato nela storia della Lazio, nessun centrocampista aveva mai segnato tanto in una stagione (Nedved e Hernanes si sono fermati a 11 reti). "Sono felice".

Mauri 6,5 - Segna il gol dell'1-0, procura il rigore del 2-0. Molto aiutato dagli avversari, ma tant'è.

IL TABELLINO

LIVORNO-LAZIO 0-2

LIVORNO (4-3-3): Bardi 5; Valentini 6 (35' st Bruzzi sv), Rinaudo 5,5, Emerson 6, Castellini 5,5 (18' st Piccini 6); Biagianti 6, Duncan 6, Greco 5,5 (8' st Belfodil 5); Siligardi 6,5, Paulinho 5, Mesbah 6. A disp: Anania, Aldegani, Coda, Gemiti, Benassi, Mosquera, Borja, Bartolini. All. Nicola 6

LAZIO (4-3-3): Berisha 7; Pererinha 6, Ciani 6,5, Cana 6, Lulic 5,5; Onazi 5,5 (26' st Gonzalez 6), Ledesma 6,5, Biglia 6,5; Candreva 6,5 (36' st Felipe Anderson sv), Mauri 6,5, Keita 6 (43' st Perea sv). A disp: Strakosha, Biava, Minala, Crecco, Kakuta. All. Reja 6,5

ARBITRO: De Marco

MARCATORI: 15' Mauri (La), 6' st Candreva (La) rig

AMMONITI: Rinaudo, Greco, Bardi, Mesbah (Liv), Pererinha (Laz)

ESPULSI: nessuno