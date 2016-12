Livorno: esonerato Nicola, squadra a Perotti

18:55 - L'ufficialità è arrivata: Davide Nicola non è più l'allenatore del Livorno. La decisione dopo la brutta sconfitta interna contro il Parma per 3-0. Il Presidente Spinelli ha convinto Attilio Perotti, responsabile dell'area tecnica, a sedersi in panchina e salvare gli amaranto dalla retrocessione in Serie B. Nicola paga i quattro stop consecutivi e l'ultima piazza in classifica condivisa con il Catania.

Perotti, direttore tecnico dal 2011, è subentrato a Madonna nel 2012 salvando gli amaranto dalla retrocessione in Serie C. "La Società rivolge a mister Nicola i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la professionalità e la dedizione sempre profusi" si legge nella nota del club toscano.