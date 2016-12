Livorno, 3 punti d'oro: col Bologna è 2-1

18:38 - Finisce 2-1 tra Livorno e Bologna. Il primo tempo è senza particolari emozioni: al 10' Paulinho sfiora di testa il gol per il Livorno, dall'altra parte al 41' Christodoulopoulos su punizione impegna Bardi. Nel secondo tempo entra Emeghara e alla prima palla manda in porta Benassi: 1-0. Sette minuti dopo, ci pensa Paulinho in contropiede; 2-0. Caos finale: Gol su rigore di Lazaros, il Livorno chiude in 9. A Nulla serve il rigore di Christodoulopoulos.

LA PARTITA

Bella vittoria per il Livorno, che supera il Bologna per 2-1 e compie un importante passo avanti nella lotta per rimanere in Serie A. Il primo tempo segue la falsa riga delle ultime due prestazioni dei rossoblù: partita noiosa, poche occasioni da una parte e dall'altra. La prima avviene al 10': Paulinho, ben imbeccato da Benassi, piazza la zuccata, che esce di pochissimo. Quattro minuti dopo, il Bologna risponde con una punizione di Christodoulopoulos deviata in angolo dalla barriera. al 16' prima tegola per gli emiliani: si infortuna Kone, sostituito da Garics. Non succede più nulla fino al 41', quando ancora Christodoulopoulos scarica una punizione potentissima dai 25 metri, che Bardi para perfettamente.



Nel seondo tempo, la musica classica del primo tempo diventa puro heavy metal: al rientro la mossa del Livorno è fuori Belfodil, dentro Emeghara. La mossa ripagherà nel bene e nel male: dopo due minuti, è proprio Emeghara a sfondare sulla destra e a porgere un perfetto assist a Benassi, che controlla e batte Bardi per l'1-0. Passano solo 7 minuti e il Livorno raddoppia: contropiede perfetto che Paulinho conclude saltando il portiere. Il Bologna cambia e comincia a premere con molta frequenza, lasciando però molti spazi al contropiede: spazi che il Livorno non sfrutta. Al 36', episodio chiave: Mbaye, già ammonito, ingenuamente tocca la palla con la mano stoppando un'azione interessante del Bologna. Secondo giallo e rosso: non sarà l'unico. Al 40' fallo di Emeghara in area: secondo giallo anche per lui, Livorno in 9 e rigore per il Bologna. Tira Christodoulopoulos, segna: 2-1. Nel finale, assedio rossoblù al quale il Livorno regge con fatica. Ma tant'è.



Il Bologna, dopo due pareggi consecutivi per 0-0, ritrova almeno la gioia del gol, ma perde contro una diretta avversaria per la permanenza in Serie A, che ora si fa durissima. Il Livorno dal canto suo vince una buona partita di carattere, anche se dovrà fare a meno di due dei suoi giocatori più rappresentativi almeno per la prossima partita.

LE PAGELLE

Benassi 7 - Al 10' crea un assist perfetto per Paulinho che di testa mette fuori, al 2' st segna un gol pesante e importantissimo. Ottima partita di sostanza e qualità.



Paulinho 7 - Regge sulle spalle il peso dell'attacco e si fa trovare sempre pronto all'appuntamento, sbagliano di poco all'inizio della partita e segnando all'inizio della ripresa.



Belfodil 4,5 - Non sappiamo se il "vero" Belfodil sia ancora a Milano o se sia questo. Se è questo però per il Livorno (e per l'Inter) è un bel problema.



Christodoulopoulos 6,5 - E' l'anima di questo Bologna. Corre, lotta, picchia, segna e calcia rendendosi pericoloso. Un vero trascinatore.



Moscardelli 6 - Il novello Garibaldi meriterebbe più chances, perché al suo ingresso qualcosa cambia. Intendiamoci, non risolve le partite da solo, però ci prova: lotta, calcia in porta e sfiora la rete... insomma, tenta di lasciare traccia. E questo è quello che conta.



IL TABELLINO

LIVORNO-BOLOGNA

Livorno (3-5-2): Bardi 6,5; Ceccherini 6, Emerson 6, Castellini 6; Mbaye 5, Benassi 7, Biagianti 5,5 (36' st Rinaudo s.v.), Greco 5,5 (28' st Duncan s.v.), Mesbah 6; Belfodil 4,5 (1' st Emeghara 5,5), Paulinho 7.

A disp.: Anania, Aldegani, Valentini, Piccini, Coda, Gemiti, Mosquera, Siligardi, Duncan, Borja. All.: Di Carlo 6,5

Bologna (3-5-2): Curci 5,5; Antonsson 5,5 (9' st Moscardelli 6), Natali 5,5, Mantovani 6; Kone s.v. (16' Garics 5,5), Perez 5 (13' st Pazienza 6), Khrin 6, Christodoulopoulos 6,5, Morleo 6; Cristaldo 6, Acquafresca 5.

A disp.: Stojanovic, Malagoli, Sorensen, Cech, Crespo, Cherubin, Laxalt, Friberg, Bianchi. All.:Ballardini

Arbitro: Bergonzi

Marcatori: 2' st Benassi (L), 8' st Paulinho (L)

Ammoniti: Ceccherini, Emeghara, Mbaye (L), Perez, Garics, Khrin (B)

Espulsi: Mbaye (L) al 36' st per doppia ammonizione, Emeghara (L) al 40' st per doppia ammonizione