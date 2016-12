Liverpool-Middlesbrough come Isner-Mahut: le partite infinite

18:10 - Il Liverpool di Balotelli come l'Olanda Under 21 nel 2007 o, sconfinando nel tennis, come John McEnroe e John Isner. Ci sono voluti 30 rigori ai Reds per passare il turno di Capital One Cup contro il Middlesbrough in un 14-13 quasi da leggenda. "Quasi" perché nella storia c'è chi ha fatto meglio, anche in Inghilterra: nel 2005 una partita di FA Cup, Tunbridge Wells-Littlehampton fu decisa al termine di una serie di 40 rigori.

Nonostante l'assenza di un record vero e proprio, la sfida di Anfield è destinata a rimanere nei ricordi dei tifosi e degli appassionati di calcio per lungo tempo. Non capita infatti tutti i giorni che una sfida, tra l'altro tra due squadre di categoria diversa, si decida con l'ausilio di ben 30 tiri dal dischetto. Liverpool-Middlesbrough di Capital One Cup entra nel cerchio ristretto di "partite infinite", un ambito che riguarda il calcio ma non solo.

Detto del 16-15 con cui il Tunbridge Wells eliminò il Littlehampton Town dalla FA Cup nel 2005 con trentuno rigori realizzati su quaranta, nell'Europeo Under 21 del 2007 toccò all'Olanda nella semifinale del torneo battere l'Inghilterra dopo 31 rigori battuti con il 13-12 decisivo di Zuiverloon. Negli anni '80 Racing Club e Argentinos Jr, in campionato, calciarono 44 rigori con gli ospiti che la spuntarono per 20-19. Nel mondo dello sport però è pieno di match dalla durata infinita, vere e proprie maratone come quella con cui John Isner batté Nicolas Mahut nel torneo di Wimbledon di tennis del 2010. Un incontro durato 11 ore e 5 minuti, il più lungo di sempre e giocato su tre giorni. Il quinto set venne deciso con un incredibile 70-68 vista l'assenza di tie-break che evitò lo stesso destino a John McEnroe nel 1980.

Qualcosa di simile capitò allo US Open di golf nel 1931 all'Inverness Club di Toledo in Ohio. Von Elm e Billy Burke conclusero il loro circuito con lo stesso punteggio costringendo gli organizzatori a far loro giocare altre 32 buche. Al termine il punteggio rimase in parità e i due golfisti giocarono altre 36 buche con Burke che alla fine vinse 297 a 292. Anche nel baseball e nella boxe ci sono dei precedenti. I Pawtucket Red Sox, squadra delle leghe minori americane, vennero sconfitti dopo 33 inning dai Rochester Red Wings in un match disputato sulla lunghezza di 2 mesi. Nella boxe invece per Bowen ci vollero 111 round per sconfiggere Jack Burke nel 1893.