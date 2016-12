Liverpool, Balotelli finisce in mutande 

16:30 - Prima fu la pettorina ai tempi del Manchester City. Oggi, a Liverpool, è stata la volta di pantaloncini e slip. E così Balotelli finisce in prima pagina sui tabloid inglesi pizzicato mentre cerca di aggiustarsi il "completo" prima di iniziare ad allenarsi. Ironia nel titolo "Why always you, Mario?" ma nulla più questa volta. Anzi, la sottolineatura di come l'acquisto dell'ex milanista si sia rivelato un grande affare anche sul piano economico. Le maglie di SuperMario vanno a ruba e solo nel suo primo giorno inglese hanno portato nelle casse dei Reds oltre 50mila sterline.