Liverpool: Balo vale 60mila euro al giorno 

14:14 - Effetto Balotelli: è bastato l'annuncio della sua firma sul contratto che in 24 ore il Liverpool vendesse oltre 700 magliette numero 45, quello indossato da SuperMario, per un valore complessivo di 60mila euro.

E' stato il direttore generale dei Reds Ian Ayre a sottolineare l'enorme popolarità di cui gode l'asso azzurro. "Bisogna essere pronti a sfruttare simili opportunità - le parole di Ayre -. Quando abbiamo annunciato l'acquisto di Mario nel giro di un giorno abbiamo venduto circa 770 magliette al prezzo di 75 euro ciascuna. In passato questo club non sapeva capitalizzare simili situazioni, ma ora il management è cambiato".

Il debutto casalingo di Balotelli è atteso lunedì sera quando l'Aston Villa sarà di scena ad Anfield.