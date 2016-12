Liverpool, 45 milioni per Vidal. E adesso?

15:19 - Non solo il Manchester United. Anche il Liverpool vuole, fortemente, Arturo Vidal e il Daily Mail scrive che è pronta un a offerta di 45 milioni di euro, da recapitare alla Juventus. Voci, che insistono sul centrocampista cileno che la Juventus vorrebbe fortemente trattenere, ma di fronte a certe cifre... Ammesso che siano vere, al di là dell'interesse dei club inglesi che è sempre stato di alto livello, nel confronti di Vidal.

La Juventus in questi giorni è molto concentrata nel settore arrivi, sta per chiudere la questione-Romulo, e in tema di partenze -al di là di quelle cosiddette minori- sembra aver chiuso ogni porta su Pogba, ma a proposito di Vidal, e nonostante le parole di Tevez ("Teniamo Vidal, con lui vinciamo la Champions), la porta è da ritenersi semi-aperta. Nel senso che, appunto, la montagna di euro non la si può negare, a prescindere.

Gli altri indizi della scorsa settimana (trasloco per Vidal che ha lasciato l'appartamento di Torino, ma forse solo per cambiare casa sempre in città) e le parole mai decise del cileno a proposito della sua permanenza alla Juve, fanno parte del gioco: Vidal sì, Vidal no.