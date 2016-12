Lippi, un turno di stop per proteste ma non è finita

14:16 - La plateale sfuriata contro l'arbitro nel match del suo Guangzhou contro il Sydney Wanderer in una partita valida per i quarti di finale della Champions league d'Asia è costata a Marcello Lippi una giornata di squalifica. L'ex ct azzurro non ha gradito l'espulsione (la seconda) di un suo giocatore ed è entrato sul terreno di gioco contestando il direttore di gara. Ma la vicenda non si chiude qui: l'allenatore viareggino rischia infatti un maxi stop.

La Afc (confederazione asiatica del calcio) ha provvisoriamente squalificato Lippi per una partita "per essere entrato sul terreno di gioco per contestare l'arbitro", e si è riservata ulteriori decisioni dopo un'inchiesta approfondita sull'accaduto. Per l'allenatore italiano c'è il rischio una squalifica più pesante. Intanto vedrà quindi dalla tribuna la partita di ritorno, mercoledì prossimo, in casa, fra il Guangzhou e gli australiani.