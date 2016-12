Lippi chiama Gilardino in Cina 

08:27 - Marcello Lippi chiama. Alberto Gilardino, per il momento, tentenna. Non è come girare all'angolo di casa scegliere di giocare in Cina, al Guangzhou. Ma questo è un invito del ct che l'ha reso campione del Mondo, significa giocare nella élite del calcio asiatico, trovare Diamanti che là sta benone. E insomma, ci sono tante cose da valutare, la famiglia e i figli prima di tutto, e Gila si è preso il tempo per decidere. Il Genoa è disposto alla trattativa: tutto dipende dal giocatore.

E' la novità di queste ore, è il progetto-Lippi che prosegue con la terza stagione alla guida del Guangzhou, ricca di successi e di prospettive.

Gilardino, 32 anni, ha appena smaltito la delusione di non far parte del gruppo Azzurri in Brasile, lui che ne aveva quasi la certezza. Legato al Genoa fino al 2016, Gila ha mercato anche in Italia e in Europa, e comunque non gli dispiacerebbe restare al Genoa. Quanto a Preziosi, casomai dovesse perdere Gilardino, riporterebbe al Genoa Marco Borriello.