Lippi, altri tre anni con il Guangzhou

Una decisione a sorpresa, quella presa da Marcello Lippi. Negli ultimi tempi si erano susseguite voci su un possibile trasferimento dell'allenatore sulla panchina della Nazionale cinese. Il club ha deciso di giocare in contropiede e di comunicare l'ufficialità del rinnovo del coach di Viareggio sul proprio sito ufficiale, allungando la collaborazione fino al 2017. Collaborazione che da quando è iniziata, nel 2012, ha portato il Guangzhou Evergrande a conquistare due titoli nazionali (2012 e 2013), una Champions League asiatica (2013), una Coppa nazionale cinese (2012) e una Supercoppa cinese (2012).



Recentemente Lippi ha voluto, e ottenuto, il trasferimento di Alessandro Diamanti alla sua corte, che lo ha ripagato con una doppietta all'esordio in AFC Champions League. Dopo il trionfo del 2013, Lippi è il primo allenatore al mondo ad aver vinto le massime competizioni internazionali organizzate da almeno due confederazioni. Ora, con Alino in squadra, ed un contratto fino al 2017, i successi potranno essere moltiplicati.