Ligue 2, allenatore donna al Clermont: arriva Helena Costa

12:18 - Rivoluzione di genere in Ligue 2, seconda serie del campionato francese: il Clermont, infatti, ha ufficializzato la nomina di un allenatore donna per i prossimi due anni. Si tratta della portoghese Helena Costa, che ha già avuto esperienze nello staff tecnico del Benfica e ha allenato la formazione femminile dell'Odivelas, oltre alle nazionali di Qatar e Iran. E' la prima volta di una donna alla guida i un club professionistico in Francia.

"Questa nomina - spiega la società in un comunicato - deve permettere al Clermont di entrare in una nuova era, basandosi su un gruppo di 17 giocatori attualmente sotto contratto, a cui saranno aggiunti altri rinforzi". Si tratta indiscutibilmente di una scelta coraggiosa da parte del presidente Claude Michy che spera di risollevare la squadra da una stagione un po' sotto le aspettative (al momento il Clermont è 14° in classifica). La presentazione del nuovo staff tecnico arriverà al termine della stagione.

Helena Costa, 36 anni, è da sempre nel mondo del calcio. Si è laureata in Scienze dello Sport, dove è risultata anche la migliore del suo corso fra 120 candidati. Poi, dopo aver preso il tesserino da allenatrice, ha iniziato una lunga gavetta che l'ha portata anche in Scozia, dove ha collaborato con il Celtic nelle vesti di talent scout. Ora, finalmente, una panchina che conta. Anche se il primato di genere appartiene alla nostra Carolina Morace, cui Luciano Gaucci nel 1999 affidò la guida della Viterbese in Serie C1.