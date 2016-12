Ligue 1: tris di Ibra, il Psg risponde al Monaco

23:12 - Il Paris Saint Germain risponde al Monaco e, nella 26esima giornata di Ligue 1, vince 4-2 sul campo del Tolosa. Gli uomini di Blanc, con questo successo, tornano a più 5 sulla squadra del Principato a quota 61. Reti parigine di Lavezzi e di Ibrahimovic. Al Tolosa, decimo a 33 punti, non bastano i due gol del centrocampista Ben Yedder. Nelle altre due sfide della domenica il Rennes vince 3-0 a Nantes, mentre Lilla e Lione fanno 0-0.

La prima occasione è del Tolosa: al minuto 26 Aurier calcia al volo colpendo prima il palo e poi Sirigu, la sfera arriva a Braithwaite che, a porta spalancata, incespica sul pallone che viene così fermato sulla linea di porta dal portiere italiano. Il Psg si sveglia e sfiora la traversa con un colpo di testa di Verratti sull'angolo di Thiago Motta. Al 31' svolta nell'incontro: Spajic atterra Lavezzi in area: dal rigore Ibrahimovic non sbaglia per l'1-0 degli ospiti. Lo svedese è ancora grande protagonista al 43' quando serve perfettamente l'altro ex milanista Thiago Silva che, però, non centra la porta da buona posizione. Sullo scadere del primo tempo il Tolosa trova il pari con un bel destro al volo dall'area di Ben Yedder su cross perfetto di Didot. Si va così negli spogliatoi sull'1-1.

A inizio ripresa l'arbitro grazia Thiago Motta che, già ammonito, entra durissimo su Chantome ma non viene espulso. Al 56' da un'altra azione di Ibra arriva il raddoppio del Psg: palla dentro per Matuidi, interviene però Lavezzi che non sbaglia di sinistro. Al 69' Ibra svetta di testa in area sulla punizione di Cabaye e palla che entra in rete per il 3-1 Psg. Ma il Tolosa non ci sta e 3 minuti più tardi trova il gol ancora con Ben Yedder che supera Sirigu dopo essere stato servito involontariamente da Thiago Motta. All'89' Ibra chiude definitivamente il match: lo svedese si fa ipnotizzare da Boucher il secondo rigore concesso al Psg ma il suo tap-in è vincente.

Nell’altra sfida del pomeriggio il Rennes espugna con un secco 3-0 il campo del Nantes, agganciando in classifica a 31 punti proprio i Canarini: decidono le reti di N'Tep (16'), Konradsen (63') e Toivonen (90').

Nel big match di serata invece il Lilla terzo in classifica non va oltre lo 0-0 contro il Lione: succede poco al Pierre-Mauroy, alla fine arriva un pari che scontenta tutti. Padroni di casa a meno 15 dal Psg e ormai fuori dai discorsi scudetti; il Lione, sesto a 41 punti, sarebbe invece al momento fuori anche dall'Europa League.