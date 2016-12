Ligue 1: Thiago Silva frena il Psg, col Monaco è 1-1

23:18 - Finisce 1-1 la sfida tra Monaco e Paris Saint Germain, big match della 24esima giornata di Ligue 1. Allo stadio Louis II di Montecarlo è la formazione di Blanc a passare subito in vantaggio con Pastore (8’) e a sfiorare il raddoppio con Ibrahimovic. Nella ripresa il Monaco trova il pareggio al 74’ grazie a una sfortunata autorete di Thiago Silva. Il Psg di Blanc resta primo in classifica a +5 sui biancorossi di Ranieri.

A dare simbolicamente il calcio d’inizio allo stadio Louis II, sotto gli occhi del principe Alberto, è George Weah, grande ex di entrambe le squadre e vincitore del Pallone d’oro 1995. Il tocco magico del liberiano porta fortuna al Psg che sblocca il risultato all’8’: corner di Thiago Motta, sponda di Alex e colpo di testa vincente da due passi di Pastore. Per l’argentino ex Palermo è il primo gol stagionale in Ligue 1. La reazione del Monaco è vibrante e non si fa attendere: al 14’ Ocampos libera il destro, Sirigu non trattiene ma Riviere, in equilibrio precario, sbaglia tutto sparando a lato con la porta sguarnita. Poco dopo è Ibrahimovic, servito da Maxwell, a spedire a lato da ottima posizione aprendo troppo il piattone di destro. Il Psg parte forte anche nella ripresa. Al 55’ Ibrahimovic esplode un destro potente su punizione dai 25 metri, Subasic si distende e si salva in corner. Un brivido corre sulla schiena dei tifosi parigini quando Sirigu esce a vuoto su un traversone di Kondogbia: il portiere ex Palermo riesce a recuperare il pallone agguantandolo in tuffo con una mano. Il ritmo della gara si abbassa, ma il Monaco trova improvvisamente il pareggio al 74’: Fabinho va via sulla destra e mette in mezzo un pallone rasoterra che Thiago Silva in scivolata insacca involontariamente nella propria porta firmando la più classica delle autoreti.

Al 90’ Ibrahimovic ha sul sinistro la palla del successo, ma Subasic blocca in sicurezza. Finisce 1-1, risultato identico a quello maturato nel match d’andata giocato al Parco dei Principi.



VINCE ANCHE IL LIONE

Il Lione vince 2-1 a Nantes e ritrova il sorriso dopo la sconfitta rimediata domenica scorsa sul campo del Rennes. La squadra di Remi Garde si impone grazie ai gol di Lacazette e Gomis, quest’ultimo a segno su rigore; al Nantes, al terzo ko nelle ultime quattro gare, non basta una rete nel finale di Djordjevic, poi espulso. Rinviata per maltempo Bordeaux-Lorient. A Nantes il risultato si sblocca al 40’ ed è il Lione a colpire per primo: Grenier mette in mezzo per Gomis la cui conclusione viene respinta da Riou, sulla palla si avventa Lacazette che insacca. La squadra di Garde raddoppio al 76’ su rigore procurato dallo scatenato Lacazette che, lanciato tutto solo verso la porta avversaria, viene steso da Riou in uscita: dal dischetto Gomis non sbaglia. La partita sembra chiusa, ma il Nantes ha uno scatto d’orgoglio e accorcia le distanze all’84’con Djordjevic, che in mischia trafigge Lopes con un gran destro. Lo stesso Djordjevic, due minuti dopo, perde la testa: dopo un fischio dell’arbitro che assegna una punizione al Lione, prende la palla e mima il gesto di scagliarla contro il direttore di gara. Inevitabile per lui il cartellino rosso. Il Lione amministra il vantaggio e vince 2-1 salendo al sesto posto in classifica. Rinviata per maltempo Bordeuax-Lorient, l’altra gara della 24esima giornata di Ligue 1 in programma nel pomeriggio: la forte pioggia ha reso impraticabile il terreno di gioco.