Ligue 1: Psg a valanga, 5-0 al St. Etienne

12:00 - Il ritorno del re. Dopo due settimane di stop forzato per infortunio, Zlatan Ibrahimovic scende nuovamente in campo e trascina il suo Psg ad un rotondo 5-0 sul St. Etienne, nella quarta giornata di Ligue 1. Biancoverdi travolti dalla tripletta dello svedese (che a fine gara si porta via il pallone), dall'autorete di Ruffier e dal sigillo finale di Cavani. Otto punti in classifica per il Psg, che si porta in scia della capolista Bordeaux.

Il Psg arrivava alla gara serale con la consapevolezza di poter accorciare in classifica sui girondini, fermati nel pomeriggio sull'1-1 in casa dal Bastia. Blanc, come annunciato nelle convocazioni, rinuncia agli uomini di mercato Rabiot e Lavezzi ma ritrova uno scintillante Ibrahimovic. A dire il vero a mettere in discesa la gara al 24' è un clamoroso autogol del portiere ospite Ruffier, che 'cicca' il controllo sul retropassaggio di Clement e lascia che la palla finisca in rete. Poi si scatena lo svedese: al 41' fa 2-0 con un colpo di testa su cross di Maxwell, mentre nella ripresa firma il 3-0 al 62' scartando Ruffier sull'errato retropassaggio di Monnet-Paquet e depositando in rete.



Due minuti dopo c'è gloria anche per Cavani, che scaraventa in rete con una botta da fuori il pallone del 4-0. Ma la serata di Ibrahimovic non è finita, perché al 72' l'ex attaccante del Milan insacca all'angolino basso la personale tripletta. Dopo una partenza complicata, dunque, il Psg si riavvicina alla vetta della Ligue 1: settimana prossima ostica trasferta a Rennes, ma con un Ibrahimovic così non c'è nulla da temere.