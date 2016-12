Ligue 1: Marsiglia travolgente, Nizza abbattuto

22:57 - Seconda vittoria consecutiva in Ligue 1 per il Marsiglia del Loco Bielsa che, dopo il successo esterno col Guingamp, vince al Velodrome con un netto 4-0 contro il Nizza nell'anticipo della quarta giornata di campionato. A decidere l'incontro è la doppietta di Payet e le reti di Thauvin e Barrada. Con questa affermazione, l'Om si porta momentaneamente al secondo posto con 7 punti dietro al Bordeaux ancora a punteggio pieno.

Il Marsiglia passa in vantaggio al 20' con Payet che mette in rete un pallone vagante in area dopo un tentativo di Ayew. Al 32' l'OM a un passo dal raddoppio ma Hassen dice no a Dja Djedje con un tiro a botta sicura dal limite dell'area. Il portiere ospite non può nulla sul finire del primo tempo quando Thauvin, imbeccato perfettamente da Ayew, la mette dentro da pochi passi.



Ad inizio ripresa arriva la terza rete dei padroni di casa ancora con Payet che, servito con una magia da Thauvin, mette in rete il pallone di testa. La gara regala poche emozioni e c'è spazio nel finale per il poker del Marsiglia: con la difesa del Nizza ormai negli spogliatoi, Alessandrini pesca Barrada che deve solo appoggiare in fondo al sacco il pallone.