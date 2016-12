Ligue 1: il Psg non sfonda, reti bianche con l'Evian

23:04 - Il Psg non convince. Nella terza giornata di Ligue 1 i parigini non vanno oltre lo 0-0 sul campo dell'Evian, modesta formazione che nei primi due turni aveva incassato ben 9 reti. Al Parc des Sports di Annecy la squadra di Blanc paga l'assenza di Ibrahimovic e fatica a costruire occasioni, rimanendo in dieci nella ripresa per l'espulsione di Cabaye e rischiando nel finale addirittura di subire gol: secondo pareggio per i campioni di Francia.

Si può parlare già di mal di trasferta per il Psg, che come nell'esordio col Reims appare poco lucido: a tradire in quell'occasione era stata la difesa, stavolta invece è mancato l'attacco. Nel tridente offensivo di Blanc non c'è posto per Lavezzi, impiegato solo gli ultimi 15 minuti: i titolari Lucas e Pastore giocano però troppo lontani da Cavani, così da creare problemi nello sfondamento. Le occasioni da gol scarseggiano, specialmente nel primo tempo: solo una volta Cavani riesce a liberarsi in area, ma scivola al momento del tiro. L'unica conclusione nello specchio è firmata proprio dal Matador, ma la sua punizione non preoccupa Hansen. Ad inizio ripresa altra svista della retroguardia locale, ma stavolta è Lucas a sprecare tutto calciando fuori in diagonale. Al 63' Cabaye, già ammonito, la combina grossa e con un brutto fallo su Nielsen si becca il cartellino rosso: Psg in dieci e gara che cambia faccia. L'Evian, nonostante la superiorità numerica, rischia di subire gol al 71' ma Hansen è super su Cavani. Nel finale i padroni di casa capiscono di poter far male e nel recupero hanno una doppia chance: prima Sirigu fa un miracolo sul tiro di Benezet, poi Wass prova la rovesciata su una palla vagante ma manda fuori di un soffio. Blanc tira un sospiro di sollievo, il Psg sale a cinque punti in classifica.