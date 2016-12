Ligue 1: il Monaco scaccia la crisi, il Lione no

00:06 - Il Monaco esce dalla crisi, il Lione no. Nella terza giornata di Ligue 1 la squadra del Principato, reduce da due ko, vince 1-0 sul campo del Nantes e trova così i suoi primi tre punti: i biancorossi soffrono, Subasic para un rigore ma poi ci pensa Falcao, un gol che scaccia pure le voci di mercato. Non si scuote invece l'Olympique, che perde la sua terza gara consecutiva tra Europa League e campionato: 1-0 interno col Lens, decide Nomenjanahary.

Che alla Beaujoire non sarà una serata facile, il Monaco lo capisce subito: al 22' infatti Audel va via in velocità, Subasic lo stende ingenuamente e il direttore di gara concede il rigore. Lo stesso portiere biancorosso rimedia al suo mezzo errore respingendo il penalty di Gakpe, che poi sbaglia anche un'altra clamorosa occasione sulla ribattuta. Allo scadere della prima frazione, alla prima occasione utile, il Monaco passa con un colpo di testa sul secondo palo di Falcao - al rientro da titolare - su perfetto cross da sinistra di Kurzawa. Nella ripresa, dopo un'occasione in apertura per Ocampos, è arrembaggio Nantes: all'80' Bammou manda fuori di un soffio, all'85' Hansen colpisce la traversa da pochi passi, al 91' un'inzuccata di Shechter chiama Subasic alla grande parata e infine al 93' Bessat manda incredibilmente alto dal vertice dell'area piccola. Il Monaco si asciuga il sudore e porta a casa il primo successo stagionale.



Si tratta invece del terzo ko consecutivo per il Lione, che dopo la vittoria casalinga nella prima giornata di Ligue 1 contro il Rennes ha rimediato tre brusche batoste, due delle quali interne. Agli ospiti, che fino ad ora avevano rimediato due sconfitte contro Guingamp e Nantes, basta un'azione corale per mandare in tilt la retroguardia di Fournier: all'11' Touzghar pesca in maniera intelligente il malgascio Nomenjanahary per l'1-0 che vale i tre punti. Nel prossimo turno il Lione andrà a Metz per cercare di invertire una pericolosa tendenza, ma prima dovrà dar vita ad un complicato tentativo di rimonta esterna in Europa League contro l'Astra.



Finisce senza gol, invece, tra Saint-Etienne e Rennes, con i biancoverdi che salgono a quota 7 in classifica. Gli uomini di Philippe Montanier sono a 4.