Ligue 1: il Lione sorride, Monaco già in crisi

23:18 - Il Monaco non sa più vincere. Nell'anticipo della quinta giornata di Ligue 1 la squadra del Principato perde 2-1 sul campo del Lione dimostrando ancora una volta tutti i suoi limiti. Padroni di casa in vantaggio al 30' con Fekir e raggiunti sul finale di primo tempo da Ocampos. A decidere il match è infine una rete di Tolisso nella ripresa. Con questa vittoria il Lione vola a 6 punti in classifica mentre il Monaco resta a quota 4.

Al 15' la prima palla gol del match capita sulla testa di Berbatov che, su azione d'angolo, scheggia la traversa a Lopes battuto. Il bulgaro è ancora protagonista al 22' quando mette in mezzo un pallone calibrato per Ferreira Carrasco che colpisce troppo debole di testa. A passare in vantaggio è però il Lione al 30' con Fekir che, servito sulla linea del fuorigioco da Malbranque, si infila troppo facilmente nella difesa del Monaco e infila Subasic. La squadra del Principato prova a svegliarsi al 36' ma il destro di Ferreira Carrasco si spegne sul fondo. Il pareggio però arriva al 39' quando Kondogbia arriva sul fondo, mette dentro per Ocampos che piazza il pallone col destro in rete sul secondo palo. Sullo scadere i Monaco sfiora il raddoppio con Berbatov che raccoglie un pallone vagante in area ma il suo sinistro è facile preda di Lopes.

Il secondo tempo si apre con un colpo di testa pericolosissimo di Berbatov sul quale Lopes deve superarsi. Al minuto 59' ci prova Lacazette col sinistro al volo ma Subasic copre bene. Il Monaco però è vivo e sfiora il gol con una conclusione precisa di Carrasco, deviata da Lopes in angolo. La partita continua su grandi ritmi e al 73' il Lione torna in vantaggio con Tolisso che, servito da Umtiti, infila il pallone alla sinistra di Subasic. L'OL è scatenato e all'80' va ad un passo dal terzo gol col neo-entrato N'Jie che, dopo aver seminato panico in area monegasca, spedisce il pallone a lato da ottima posizione. L’ultima emozione arriva all’84’ quando Germain colpisce di testa a botta sicura ma Lopes si supera spedendo il pallone sulla traversa. Per il Monaco è notte fonda mentre il Lione porta a casa 3 punti preziosi.