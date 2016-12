Ligue 1: Ibra-Alex, il Psg batte il Bordeaux

23:58 - Nell'anticipo della 23esima giornata di Ligue 1 il Psg sconfigge il Bordeaux con un 2-0 più sofferto del previsto e si gode la vetta a 6 punti di vantaggio sul Monaco di Ranieri: al Parco dei Principi finisce 2-0 per la squadra di Blanc. Psg non certo brillante e a tratti sprecone, ma le reti di Ibra e di Alex bastano e avanzano per allungare in classifica sui monegaschi, che sabato saranno impegnati a Lorient.

Il Psg, con il nuovo acquisto Cabaye in panchina, parte a spron battuto e al 2' va vicino al vantaggio con lo stacco di Thiago Silva su calcio d'angolo, ma il brasiliano riesce solo a spizzare il pallone che termina a lato. I padroni di casa fanno tanto possesso e sfiorano la rete al 30', ma Sané è bravo a respingere sulla linea la girata di Ibrahimovic. Dopo un primo tempo tutt'altro che brillante, la squadra di Blanc trova il vantaggio in avvio di ripresa: al 59' è lo stesso svedese, al 18esimo centro in Ligue 1, a depositare in rete dopo il cross di Lucas, partito però in posizione di fuorigioco. Sbloccata la contesa, la capolista gioca più sciolta ma registra l'infortunio muscolare di Cavani, che si ferma e viene sostituito da Lavezzi. Il raddoppio arriva all'88', due minuti dopo che il debuttante Cabaye aveva centrato il palo di testa: angolo di Lucas, Alex prende il tempo alla perfezione e con un’inzuccata mette al sicuro i tre punti. Il Psg può sorridere, in attesa di vedere se il Monaco riuscirà ancora una volta a tenere botta.