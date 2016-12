7 maggio 2014 Ligue 1: festa Psg, è campione di Francia Il Monaco non va oltre l'1-1 contro il Guingamp e consegna il titolo alla squadra di Blanc, battuta 2-1 dal Rennes al Parco dei Principi Tweet google 0 Invia ad un amico

13:51 - Il Paris Saint-Germain è campione di Francia. Il Monaco non va oltre il pareggio (1-1) contro il Guingamp nella 36esima giornata di Ligue 1 e consegna il titolo a Ibrahimovic e compagni, che possono fare festa davanti al proprio pubblico al Parco dei Principi nonostante il ko contro il Rennes (1-2) nel posticipo della 36.esima giornata. Per i parigini si tratta del quarto titolo in 44 anni di storia dopo quelli vinti nel 1986, 1994 e 2013.

Con due sole gare da giocare per il Monaco è matematicamente impossibile ricucire il distacco di sette punti dalla capolista. La squadra del Principato ci ha provato, è riuscita a sbloccare il risultato al 77' grazie a un colpo di testa di Berbatov ma ha subito la rete del pareggio di Atik a cinque minuti dal termine, proprio pochi secondi dopo l'uscita dal campo dell'attaccante bulgaro, sostituito da Ranieri. Il gol del centrocampista francese di origini turche regala il secondo titolo consecutivo ai parigini dopo quello conquistato un anno fa con Carlo Ancelotti in panchina.

Indolore il ko contro il Rennes nel posticipo serale. Lavezzi porta subito avanti i padroni di casa, ma gli ospiti ribaltano il risultato con Kadir (23') e N'Tep (27'). Poco importa che nel giorno del trionfo Sirigu incassi le prime reti del 2014 al Parco dei Principi in gare di campionato: il Psg è campione, la festa può cominciare.