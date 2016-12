Ligue 1: Falcao fuori, il Monaco non decolla

22:59 - Il Monaco non decolla. Senza Radamel Falcao, non convocato perché ormai a un passo dal trasferimento al Manchester City, la squadra del Principato non va oltre l'1-1 in casa contro il Lille nella quarta giornata della Ligue 1. Roux porta in vantaggio gli ospiti al 18', Berbatov firma il pareggio al 61'. I monegaschi salgono a 4 punti, mentre il Lille vola a quota 8 e conserva l'imbattibilità in campionato.

L'assenza di Falcao pesa eccome. C'è infatti la firma del colombiano sull'unica vittoria ottenuta dal Monaco nelle prime quattro giornate, il sofferto 1-0 sul campo del Nantes di domenica scorsa. Per il resto, tra spifferi di mercato e una rosa indebolita oltre che dall'assenza di Falcao anche dalla cessione di James Rodriguez, la squadra allenata da Leonardo Jardim è apparsa ancora un cantiere aperto, con il 33enne Dimitar Berbatov che si conferma una delle poche certezze del tecnico portoghese. Il Lille ringrazia e porta a casa un buon punto al termine di una settimana segnata dalla delusione per il mancato accesso ai gironi di Champions League dopo il ko contro il Porto. Per quanto riguarda gli altri risultati spicca la brutta sconfitta per 4-0 del Guingamp, prossimo avversario della Fiorentina nei gironi di Europa League, sul campo del Lorient.