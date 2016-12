Ligue 1: cinquina Psg, Nantes steso 5-0

10:15 - Tutto troppo facile per il Paris Saint-Germain nel posticipo della 21a giornata di Ligue 1: al Parco dei Principi la squadra di Blanc non ha pietà del Nantes, e rifila un secco 5-0 ai canarini. A segno tutti gli illustri ex della Serie A: Thiago Silva al 10' apre le marcature, con Ibrahimovic che dal dischetto fa 2-0 prima dell'intervallo. Nella ripresa pokerissimo servito, con doppietta dello svedese e le reti di Thiago Motta e Cavani. Psg in vetta con 50 punti.

La gara si sblocca al 10': colpo di testa di Cavani, il portiere del Nantes Riou respinge in maniera rivedibile e Thiago Silva ribadisce in rete per l'1-0. Il Psg domina ma ha bisogno di un calcio di rigore inventato per trovare il 2-0: Verratti guadagna con astuzia il penalty per presunto fallo di Cissokho e Ibrahimovic non sbaglia.

Nella ripresa la squadra di Blanc dilaga: al 51' Thiago Motta, lasciato tutto solo in area, appoggia facilmente in rete sulla sponda di Matuidi. Al 58' è Cavani a trovare la gloria personale su splendido assist di Ibra, mentre al 64' lo svedese decide di fare tutto da solo e insacca con un sinistro di rara bellezza. Ora l'ex bomber del Milan è a quota 17 in Ligue 1, mentre Cavani sale a 13.

Nelle gare del pomeriggio il Monaco si era sbarazzato con qualche patema di troppo del Tolosa, sconfitto 2-0 grazie alle reti di Kurzawa al 36' e Ocampos all'88'. Stesso risultato per il Lione, che espugna il campo del Reims grazie alle reti di Lacazette al 25' e Fofana all'84'.