Ligue 1: Bordeaux solo in vetta, riscatto Marsiglia

16:28 - Il Bordeaux prova ad alzare la voce. Nella terza giornata di Ligue 1 la squadra di Willy Sagnol vince 3-1 in casa del Nizza e balza in vetta alla classifica con 9 punti, unica a punteggio pieno in attesa di St. Etienne-Rennes che si giocherà domenica. Prima vittoria stagionale per il Marsiglia di Marcelo Bielsa, che passa 1-0 in casa del Guingamp. Successo anche per il Lille, che sconfigge 2-0 il Lorient e sale a quota 7 punti.

Inizia dunque a fare sul serio il Bordeaux, che dopo aver demolito il Monaco trova un altro successo esterno e s'impone 3-1 all'Allianz Riviera: il tutto nonostante siano i padroni di casa a passare in vantaggio già al 12' grazie a Bosetti; ma Sagnol sta lavorando bene e la sua squadra non si scompone. I girondini trovano il pari al 32' con il rigore di Diabate e nella ripresa dilagano: al 47' Maurice-Belay trova il sorpasso, al 55' Sertic piazza addirittura la rete del 3-1. All'81' gli ospiti restano addirittura in dieci per la doppia ammonizione di Diabate, ma il Nizza non ha più la forza per recuperare.

Prova di forza anche per il Lille, che sconfigge 2-0 il Lorient tra le mura amiche grazie alle reti di Delaplace e Kjaer e si porta a quota 7 in classifica, a ridosso proprio del Bordeaux: settimana prossima per Girard c'è l'interessante sfida contro il Monaco.

Dopo il pirotecnico pareggio all'esordio contro il Bastia e la brusca sconfitta casalinga contro il Montpellier, trova i primi tre punti della stagione il Marsiglia del 'Loco' Bielsa: è una rete di Gignac al 46' a regalare la vittoria all'Olympique, che nel prossimo turno se la vedrà proprio contro il Nizza sconfitto dal Bordeaux. Nelle altre gare di giornata, successi per il Bastia (1-0 sul Tolosa), per il Montpellier (comodo 2-0 al Metz) e per il sorprendente Caen (2-0 esterno al Reims e 6 punti in classifica per la formazione di Patrice Garande).